Bewoners stad Villach geëvacueerd vanwege noodweer Oostenrijk

Door de hevige regenval zijn er ook aardverschuivingen ontstaan in de regio. Mensen in de deelstaten Karinthië, Opper-Oostenrijk, Stiermarken en een deel van Salzburg zijn opgeroepen om niet meer naar buiten te gaan en indien mogelijk naar de eerste verdieping te gaan. Naar buiten gaan is volgens de autoriteiten levensgevaarlijk door de modderstromen. „Het gevaar van meegesleurd puin en vallende muren is te groot.”

Bekijk hier de beelden, artikel gaat verder onder de video.

De verwachting is dat het weer woensdag alleen maar erger wordt. Het blijft in de getroffen gebieden hard regenen, onweren en het kan hagelen. Volgens ORF zijn eerder ook al mensen in veiligheid gebracht met behulp van helikopters.

De aardverschuivingen vonden plaats na hevige onweersbuien. Het noodweer heeft een spoor van verwoesting achtergelaten, volgens de autoriteiten. Rond Villach is de schade het ergst. Daar zijn meerdere bomen uit de grond gerukt door orkaanwinden. Ook zijn stroomleidingen kapot, daken weggewaaid en zitten 6000 huizen zonder stroom. Lokale media meldden dat de bliksem meer dan 5300 keer is ingeslagen in Karinthië.