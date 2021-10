Man verdacht van aanrijden politiepaard met tractor tijdens boerenprotest

Buitenland

’Gevaarlijke’ Belgische jongeman na klopjacht aangehouden

De jongeman die met een vuurwapen op weg zou zijn geweest naar een hogeschool in het Belgische Kortrijk is donderdag gearresteerd in het naburige Avelgem. Hij bleek geen echt wapen te hebben, maar een replica waarmee je plastic balletjes kunt schieten, een zogenoemd balletjespistool of airsoftwapen....