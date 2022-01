Ook feestjes in appartement Johnson onderzocht in ’partygate’

Johnson ligt onder vuur door de verhalen over illegale borrels op Downing Street 10. Zo zouden er op de avond voor de uitvaart van de Britse prins Philip twee feesten zijn geweest. Ook was er tijdens de lockdowns een wekelijkse borrel voor personeel dat in de ambtswoning van de premier werkte. Johnson zou zelf regelmatig getuige zijn geweest van de borrels en zou zijn staf hebben aangemoedigd „stoom af te blazen.” De borrels vonden in de tuin van de ambtswoning plaats. De affaire staat inmiddels bekend als ’partygate’.

Thuis aanwezig

Eerder had Dominic Cummings, de ex-adviseur van Johnson die nu een van zijn scherpste critici is, al de beschuldiging geuit dat er ook in het appartement van Johnson - dus niet alleen op Downing Street 10 - onbevoegde partijen hadden plaatsgevonden. Ook die beschuldiging wordt nu dus onderzocht. Tot dusverre heeft de premier aangevoerd dat hij bij de meeste partijen niet persoonlijk aanwezig was. Dat excuus kan Johnson vermoedelijk niet opvoeren over partijen bij hem thuis.

Topambtenaar Sue Gray leidt het onderzoek naar de mogelijke overtredingen van de coronaregels door Johnson en zijn entourage. Johnson heeft de topambtenaar inmiddels geïnformeerd over de mate waarin hij op de hoogte was van de feestjes en borrels. Gray is ook „continu in gesprek” met Scotland Yard, aldus The Sunday Times.

Volgens The Observer zal Gray spoedig een 25 pagina’s tellend rapport publiceren over zo’n tien verschillende vieringen en bijeenkomsten. Ze heeft daartoe onder meer de elektronische logs mogen evalueren waarop is vastgelegd wie Downing Street in- en uitgingen, en wanneer.