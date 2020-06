’Israël verbiedt tv-zender God TV’

De website van God.tv vraagt om steun.

JERUZALEM - Het evangelische tv-kanaal God TV mag in Israël niet meer uitzenden. De toezichthouder heeft bepaald dat de zender nog deze week uit de lucht moet, omdat die in de licentieaanvraag nooit heeft vermeld dat God TV als missie heeft joden te bekeren tot het christendom, zo meldt de Israëlische krant Haaretz. Bekeren is in sommige gevallen strafbaar in Israël.