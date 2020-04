Politie te laat naar dodelijk geweldsincident ggz-instelling Wageningen

Medewerkers en omwonenden hebben het alarmnummer 112 gebeld, naar aanleiding van het geweld. De bewoner was toch nog niet overleden. De meldingen waren zo dringend, dat de politie er direct op af had moeten gaan, blijkt uit het interne onderzoek. Dat is ook toegezegd, maar in eerste instantie niet gebeurd. „Het had anders gekund en anders gemoeten”, zegt politiechef Oscar Dros, die de gang van zaken enorm betreurt.

De 27-jarige man was vanaf het begin van de bewuste avond al agressief. Aanvankelijk leek dit gedrag zich te beperken tot de kamer van de man, waaruit de centralist opmaakte dat er geen direct gevaar was en dat het aan de medewerkers was de rust te herstellen. Uit teruggeluisterde gesprekken blijkt nu dat er aanwijzingen waren dat de politie meteen had moeten komen.