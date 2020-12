Nieuwe ronde inleidende zittingen liquidatieproces Caloh Wagoh

Hoofdverdachte in de zaak met twintig verdachten, is de 50-jarige Delano ’Kelow’ R., voorman en oprichter van Caloh Wagoh. Volgens justitie exploiteerde hij de vermoedelijke bende als een bedrijf en nam hij contracten voor huurmoorden aan. De binnengehaalde opdrachten zou hij vervolgens voor de uitvoering hebben uitgezet bij een van de drie moordcommando’s die hij er op na zou hebben gehouden.

De in december vorig jaar in Dubai gearresteerde Taghi zou de belangrijkste klant van R. en zijn handlangers zijn geweest. Taghi geldt als verdachte, maar wordt vooralsnog niet in deze zaak vervolgd. Hij is hoofdverdachte in een moordproces van vergelijkbaar formaat, Marengo. Het onderzoek naar de liquidaties van R. en de zijnen heet Eris.

In beide onderzoeken beschikt justitie over een kroongetuige. Bij Eris gaat het om Tony de G. De rechtbank wil beide grote liquidatieprocessen volgend jaar inhoudelijk gaan behandelen.

John van den Heuvel geeft in zijn serie Mocro Maffia een kijkje in het handelen van de criminele groepering. De misdaadverslaggever vertelt wat er dit seizoen allemaal te zien is.