Dreigende man met kettingzaag eist 10.000 euro schadevergoeding

De voorzitter van de Arnhemse volksclub MASV kwam eerder dit jaar vast te zitten na schoten te hebben afgevuurd op een man die voor zijn deur stond met een kettingzaag en daarmee de ruit insloeg. De twee hadden eerder die avond tijdens carnaval ruzie gekregen in een café op de Korenmarkt in het centrum van de stad. Daar zou K. ook al bedreigd zijn met de dood, verklaarde zijn advocaat volgens dagblad De Gelderlander dinsdag in de rechtbank.

Maar het is voor de rechter nog niet duidelijk in hoeverre K., die tijdelijk als voorzitter geschorst is, in doodsangst verkeerde en zichzelf dus moest verdedigen. De echtgenote van K. moet mogelijk getuigen in de zaak.

Bekijk ook: Voorzitter volksclub Arnhem in de cel na schietpartij