’Indian summer’ voor de deur, kwik stijgt mogelijk tot wel 27 graden

Dat voorspelt Weeronline. De kans dat het kwik dinsdag fors stijgt, is volgens het weerbureau 70 procent. „Vanaf zondag wordt met een zuidelijke wind warme lucht naar onze streken gevoerd. De temperatuur zit in de lift en stijgt naar waarden boven de norm die geldt voor de tijd van het jaar”, aldus Weeronline. Normaal is het tussen de 19 en 21 graden.

Komende dagen is er nog vrij veel bevolking en kan er af en toe regen of motregen vallen. Maar daar belooft vanaf donderdag verandering in te komen. De zon laat zich vaker zien en bovendien is het overwegend droog met zon en maximum temperaturen van 18 tot 23 graden. Vrijdag en zaterdag is het met 18 tot 23 graden weer wat warmer. Daarmee is de temperatuur heel normaal voor de tijd van het jaar.