Op de bres voor de boerka

Voor Abdulhaq Compier (r.) en Ahaan Mahmud is de bijeenkomst in Aston elke keer weer een warm bad. Ⓒ foto telegraaf

Londen - De echte Islam is vredelievend. Daarvan zijn de ruim 35.000 Ahmadiyya-moslims die in het Engelse Alton bij elkaar komen vast van overtuigd. Daar vieren ze hun jaarlijkse Jalsa Salana, de grootste bijeenkomst van moslims in Europa. Daarmee vertegenwoordigt het Engelse platteland niet alleen de grootste moskee van Europa, maar ook de grootse keuken in Europa. Hier worden de komende dagen 240.000 maaltijden bereid en liefst 400.000 roti’s gebakken.