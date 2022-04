100 km per uur niet voldoende voor nieuwe vergunningen

De afgelopen twee jaar is door het kabinet aangevoerd dat verlaging van de maximumsnelheid op de meeste snelwegen nodig was om de bouw van woningen en andere projecten doorgang te kunnen laten vinden. Maar vorige week stelde de rechtbank in Noord-Holland al vast dat -bij een woningbouwproject in Egmond aan den Hoef- vergunningen onterecht zijn afgegeven. Volgens de rechters blijkt dat uit rapporten waarop de verlaging van de maximumsnelheid is gebaseerd, niet kan worden uitgesloten dat kwetsbare natuurgebieden toch worden aangetast. Onduidelijk is of de uitspraak ook gevolgen gaat hebben voor overige woningbouwprojecten. Niet alle projecten liggen in de buurt van natuurgebieden, andere projecten zijn al vergund.

Juridisch kwetsbaar

Stikstofminister Christianne van der Wal liet eerder al wel weten dat de door de overheid gevoerde redenering juridisch kwetsbaar was. Volgens de minister is de stikstofwinst van de snelheidsmaatregel inmiddels volledig uitgegeven. „De maatregel van de verlaagde maximumsnelheid overdag heeft gezorgd voor stikstofruimte voor de bouw van ruim 33.000 woningen. Daarmee heeft deze maatregel de vergunningverlening voor woningbouw op gang gehouden, zoals op moment van besluitvorming beoogd was.” Omdat de ’winst’ nu verbruikt is, kunnen overheden niet langer een beroep doen op die regeling uit de zogeheten ’stikstofbank’.

Deze week is het schrappen van de snelheidsmaatregel daadwerkelijk ter inspraak gelegd. Overheden die vergunningen verlenen, moeten dus op andere manieren stikstofruimte creëren. Van der Wal: „Het besluit om depositieruimte niet meer in te zetten voor nieuwe vergunningen betekent niet dat de maximumsnelheid op rijkswegen weer omhoog kan. De stikstofuitstoot in Nederland is daarvoor nog steeds te groot.”

Volgens stikstofstrijder Johan Vollenbroek van MOB, de milieugroep die eerder de eerdere stikstofregels van het kabinet onderuit haalde bij rechters, is het ministerie van LNV laat tot inkeer gekomen. Hij noemt de ’stikstofbank’ al een tijd ’failliet’. „Het verbaast ons dat die nu pas is afgeschoten. Het komt erop neer dat die snelheidsmaatregel gemiddeld wel depositiewinst oplevert, maar niet overal. En dat moet wel”, stelt Vollenbroek.

Niet uitsluitend positief

Samen met jurist Valentijn Wösten concludeert hij dat ’snelheidsverlaging niet uitsluitend positieve effecten’ heeft. „Door de snelheidsverlaging neemt het wegverkeer op sommige wegtrajecten toe. Dit komt bijvoorbeeld doordat sommige routes aantrekkelijker worden omdat het snelheidsvoordeel vervalt op andere trajecten waar eerder nog 130 kilometer mocht worden gereden. Dit speelt onder meer in de Veluwe en enkele Limburgse natuurgebieden”, aldus Wösten. „Officieel noemt de minister als reden dat de stikstofwinst van de snelheidsmaatregel volledig is uitgegeven. Ingewijden zeggen dat de rekenadministratie nooit goed op orde is gebracht, en er daarom een streep door wordt gezet.”

Volgens Vollenbroek moet de overheid naar andere manieren zoeken om de stikstofdepositie te verminderen. Hij zegt dat de minister niet alleen naar sanering van boeren moet kijken. „Ook de halvering van stikstofoxiden van luchtvaart en industrie kan bijdragen”, zegt hij. De milieuactivist deelt de mening van de minister wel dat snelheidsverhoging komende tijd ’geen haalbare kaart’ is. Hij stelt juist verdere verlaging voor. „Het zou ook doorgetrokken moeten worden naar de nacht. De natuur slaapt dan niet en is dan ook gevoelig voor stikstof.” Een woordvoerder van minister Van der Wal laat weten dat dat „niet aan de orde is.”