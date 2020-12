Man denkt date te hebben: huis vol gemaskerde mannen

Afgelopen weekend speelde iets soortgelijks. Daarbij werd een 31-jarige man het slachtoffer. In beide gevallen hadden de slachtoffers via een datingapp een afspraak gemaakt met een jongeman. De politie kijkt of er een verband is.

De 61-jarige man ging met de jongeman naar een woning, waar een aantal gemaskerde mannen aanwezig was. De man werd een paar uur gegijzeld en moest geld en telefoon afstaan. Na een paar uur mocht hij vertrekken, waarop hij meteen de politie belde.

Datingapp

Zondagochtend meldde zich een 31-jarige man bij de politie. Ook hij zei slachtoffer te zijn van vrijheidsbeneming, mishandeling en bedreiging, na een afspraak via een datingapp. Vier mannen hielden het slachtoffer een tijd vast in het Roomburgerpark en namen hem mee naar een huis waar hij pas de volgende ochtend weg mocht. De man is mishandeld en beroofd van geld en spullen. Ook is geld van zijn rekening gehaald.