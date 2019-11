Brexitparty trekt zich deels terug voor Brexit

Het Britse kiesstelsel is gebaseerd op districten waar de kandidaat met de meeste stemmen de zetel van het hele district krijgt. Als er twee partijen kandidaten voor de Brexit in de strijd werpen, worden de kansen op zetels voor de tegenstanders van de Brexit groter, vreest Farage.

Hij zei volgens SkyNews dat de partij tot het besluit is gekomen op basis van peilingen. Die stelden dat in kiesdistricten in Wales en het zuiden van Engeland, inclusief Londen, de ’Brexiteers’ verdeeld zijn over de vraag of ze 12 december op de partij van de Conservatieve premier Boris Johnson of op de Brexitparty gaan stemmen.

Een van de drijvende krachten achter de campagnes van onder anderen Farage om het land uit de EU te halen, de steenrijke ’brexitsponsor’ Arron Fraser Banks, heeft pas opgeroepen op de Conservatieven te stemmen. Hij zei dat dit natuurlijk Farages partij geen goed doet, „maar het is belangrijker dat we Boris aan een meerderheid helpen om de Brexit gedaan te krijgen.” Farage was oorspronkelijk van plan in zeshonderd kiesdistricten mee te doen.