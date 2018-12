Chauffeur kruipt levend uit gekliefde cabine

Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Winschoten en Beerta. Toen de brandweer aankwam, was de man al uit de wagen. Hij werd door ambulancemedewerkers behandeld.

De aard van zijn verwondingen is onbekend, maar volgens hulpdiensten had het slechter kunnen aflopen. „Hij was aanspreekbaar”, bevestigt een politiewoordvoerder.

Toen het voertuig een lantaarnpaal raakte, kantelde het. Daarna knalde de truck op een boom. „Het was een behoorlijke ravage”, aldus een brandweerwoordvoerder.

De brandweer heeft diesel opgeruimd dat was gaan lekken na de crash.