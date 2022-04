Plan ongeprikte kinderen op opvang te weigeren op helling in Eerste Kamer

En daardoor lijkt de Senaat nu een onneembare horde voor initiatiefnemers en D66-Kamerleden Paul van Meenen en Rens Raemakers. Die konden in de Tweede Kamer nog op een ruime meerderheid rekenen voor hun wetsvoorstel: onder meer VVD, D66, PVV, PvdA, GL, de Dierenpartij en FvD stemden voor.

Maar dinsdagavond in de Senaat blijkt daar nog weinig van over. Zo zijn PvdA en GL nu tegen en is PVV flink aan het twijfelen geslagen. Het in de Eerste Kamer gedecimeerde FvD en de Dierenpartij deden niet mee aan het debat, maar hun vaccinatie-standpunt is door de coronacrisis ook omgeslagen. Van de grote partijen lijken alleen VVD, D66 en de fractie-Nanninga het plan nog te steunen. Ook het kabinet ziet de nodige haken en ogen.

Nieuwe dimensie aan debat

De wet moet kinderopvangcentra het recht te geven om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Dat moet ouders dan de keuze bieden om hun kinderen naar een opvang te brengen waar iedereen, ook de medewerkers, gevaccineerd is (volgens het Rijksvaccinatieprogramma), was de gedachte van D66.

Maar de coronacrisis en de bijbehorende vaccins hebben een nieuwe dimensie toegevoegd aan het debat. Want die prikken zijn ook ondergebracht in het Rijksvaccinatieprogramma. En dat zou betekenen dat medewerkers van opvangcentra die kiezen voor de vaccinatieplicht ook een coronaprik moeten hebben gehad. Het leidt bij de PVV, bij het begin van het debat nog nadrukkelijk voorstander, tot serieuze twijfel.

Twijfels over uitvoerbaarheid

Die twijfel is er bij PvdA en GL niet, zij keren zich in de Senaat tegen de initiatiefwet. PvdA-senator Mei Li Vos heeft sowieso grote twijfels bij de uitvoerbaarheid van het voorstel. Zij vraagt zich bijvoorbeeld af wie gaat controleren of opvangcentra daadwerkelijk alleen gevaccineerde kinderen en medewerkers hebben. Daar mist Vos concrete plannen voor, waardoor de wet een ’fopspeen’ kan worden, waarschuwt ze.

Een meerderheid voor het voorstel lijkt daarmee uit zicht. Alleen VVD, D66 en Fractie-Nanninga zijn nog uitgesproken voor. Van de coalitiepartijen waren CDA en CU al tegen het plan. En ook het kabinet vertelde minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) dinsdag, is er niet van overtuigd dat de wet ’bijdraagt aan de nagestreefde doelen van transparantie en bescherming van de volksgezondheid’. De Eerste Kamer stemt 10 mei over het D66-plan.