Wat mankeert het ’manipulatieve monster’ Thijs H.?

MAASTRICHT - Is de 28-jarige Thijs H. een gewetenloze seriemoordenaar die deskundigen om de tuin leidt en doet alsof hij – in zijn eigen woorden – „knettergek” was? Of belandde hij door eigen toedoen én door foute inschattingen van zijn behandelaars daadwerkelijk in een psychose toen hij in mei 2019 drie willekeurige mensen doodstak? Op die vragen geeft de rechtbank in Maastricht donderdag een antwoord.