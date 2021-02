VK uit lockdown: ’Hand vasthouden van bewoner verzorgingstehuis mag straks weer’

Bewoners van verzorgingstehuizen in Engeland mogen volgens Britse media weer regelmatig bezoek ontvangen van een persoon. Volgens Britse media mogen bezoekers ook de hand van bewoners vasthouden, mits er beschermende PPE-handschoenen worden gedragen. Knuffels en kussen zijn vooralsnog verboden.

De bewindsman verantwoordelijk voor het vaccinatieprogramma, Nadhim Zahawi. zei dat de scholen op 8 maart weer opengaan en meer mensen buiten mogen samenkomen: zes personen of twee huishoudens. Drie weken later wordt naar verwachting buiten sporten weer mogelijk, inclusief voetbal en tennis. De regering zal waarschijnlijk ook de bewegingsvrijheid verruimen en toestaan dat mensen weer uit hun district of regio mogen reizen, maar nog niet om ergens anders te overnachten.

Pubs

In april zouden alle ondernemingen die als ’niet essentieel’ te boek staan weer open kunnen. In mei volgen dan de pubs en restaurants die onder voorwaarden met betrekking tot het aantal klanten weer de deuren zouden kunnen openen. Pasen valt dit jaar op 4 april en in de eerste week van die maand zouden misschien ook grote hotels en vakantiecentra weer kunnen openen.

Bij elke stap naar de volgende fase van de versoepeling zullen de autoriteiten nagaan hoe het met het gevaar van het coronavirus is gesteld. Ze kijken dan niet speciaal of het aantal besmettingen toeneemt of afneemt, maar of de besmettingen leiden tot veel meer ziekenhuisopnames. De regering voorziet dat de voortvarende vaccinatiecampagne ertoe bijdraagt dat een stijgend aantal vastgestelde besmettingen niet automatisch leidt tot veel meer ziekenhuisopnames.

17,5 miljoen mensen

Meer dan 17,5 miljoen mensen zijn al ingeënt tegen Covid-19 in circa twee maanden tijd. Minister van gezondheid Matt Hancock streeft ernaar dat iedereen ouder dan 50 jaar half april is gevaccineerd en eind juli alle volwassenen zijn ingeënt. Juli is naar verwachting de vijfde of laatste fase van het stappenplan waarmee Johnson voor de dag komt.

Tal van ondernemers en parlementsleden bekritiseren de traagheid van de versoepelingen die voor de economie te laat zouden komen. Ook tal van Conservatieve partijgenoten van Johnson in het Lagerhuis dringen er steeds feller op aan dat de premier de economie vooruit helpt. Het bruto binnenlands product is naar schatting 12 procent gekrompen over 2020. Ook de sociale en psychische gevolgen van de coronamaatregelen blijken volgens een aantal parlementsleden veel erger dan de kwaal.