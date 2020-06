’Rotterdam kijkt naar Zweedse ’actibump’ tegen verkeersaso’s

Al de gehele collegeperiode ligt mobiliteitswethouder overhoop met een groot deel van de raad om haar plannen. Ondanks herhaalde verzoeken voor een verkeerscirculatieplan is die er nog steeds niet. Haar plan om in de Maastunnel een aparte rijbaan vrij te houden voor alleen elektrische auto’s sneuvelde ook.

Het uitblijven van een gerichte aanpak tegen verkeersaso’s is een doorn in het oog van de VVD. Raadslid Dieke van Groningen heeft schriftelijke vragen ingediend bij het stadsbestuur, die mede zijn ondertekend door de PvdA, het CDA, Denk en Leefbaar Rotterdam.

„We proberen al twee jaar strijd te voeren tegen verkeersaso’s” verzucht Van Groningen. „De gemeente is binair. Het is een drempel op de weg of niks, maar er is veel meer mogelijk. Als stad kunnen we meer doen dan dat we nu doen.”

Circuit van Zandvoort

De laatste tijd lijken meerdere straten in de Maasstad omgetoverd tot ’het circuit van Zandvoort’. Vooral de ’notoire verkeershufters’ zorgen voor overlast en onveiligheid. „Vele malen hebben we aandacht voor dit probleem gevraagd”, stelt het raadslid. Het plan om een top honderd verkeersaso’s in Rotterdam op te stellen vond geen gehoor bij Bokhove. „We hebben wel toegezegd gekregen dat geluidsflitsers in Rotterdam komen, maar die staan er nog niet. Er wordt niet gehandhaafd, de wethouder laat het liggen.”

Rotterdam wil mogelijk deze drempel uit Zweden invoeren:

Dit jaar zou een proef worden gehouden met lawaaiflitsers zo werd eind vorig jaar toegezegd. Er wordt niet verder gekeken dan de neus lang is waarbij de verkeersaso’s vrij spel blijven houden zo is het gevoel bij meerdere partijen in de gemeenteraad.

„Waarom wordt niks anders gedaan”, vraagt Van Groningen zich af. „Waarom kunnen we het peperdure ANPR-systeem wat voor de milieuzone is aangeschaft niet gebruiken om verkeershufters te weren uit onze mooie stad?”

Zweedse verkeersdrempel

Dat mag de wethouder uit gaan zoeken van de partijen die een ruime raadsmeerderheid hebben. En waar de ambtenarij op bezoek mocht naar Parijs voor de lawaaiflitsers, wacht nu een tripje naar Zweden. Daar is een systeem ontwikkeld genaamd Actibump. Wie fors te hard rijdt komt onverwachts een kuil tegen in de weg. Het systeem laat bij te hard rijden verderop stalen platen inzakken waar je fors last van hebt als iemand te hard gaat. Dit moet een proef worden in Rotterdam.