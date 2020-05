Ouders overleden bruid teleurgesteld over erfenis: ’Dit voelt onrechtvaardig’

Het pasgetrouwde stel Michou en Jeroen Venema tijdens een excursie. Ⓒ Eigen foto

Den Haag - De bizarre juridische strijd om de erfenis van het in 2016 overleden Voorburgse bruidspaar Jeroen en Michou Venema is voor de familie van de bruid geëindigd in een nieuw drama. Dinsdag bepaalde het gerechtshof in Den Haag dat de nabestaanden van de bruidegom recht hebben op de nalatenschap van twee ton.