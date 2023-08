Rusland: 25 doden en 66 gewonden door brand bij tankstation

Meer dan honderd mensen raakten gewond. Onder de gewonden zijn volgens Interfax dertien kinderen. Er is een vliegtuig naar de plek gestuurd met medisch materiaal en om de zwaargewonden naar Moskou te transporteren.

Het vuur begon maandagnacht in een autoreparatiewerkplaats aan de kant van een snelweg in de hoofdstad Machatsjkala en veroorzaakte explosies die zich verspreidden naar een nabijgelegen benzinestation, aldus functionarissen. „Het is net oorlog hier”, zei een ooggetuige.

Tekst gaat verder onder het kaartje

Brandweerlieden waren meer dan drie en een half uur bezig met het blussen van de brand, die zich had verspreid over een gebied van 600 vierkante meter.

Machatsjkala telt ongeveer 600.000 inwoners en is gelegen aan de Kaspische Zee, op zo’n 150 kilometer van de grens met Georgië en Azerbeidzjan. De gouverneur van Dagestan heeft 15 augustus uitgeroepen tot een dag van rouw.