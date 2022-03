Amerikaanse ’kamikaze-drones’ en ander high-tech wapentuig naar Oekraïne

Er bestaan twee varianten van de Switchblade-drone: de Switchblade 300 voor aanvallen op militair personeel, en de Switchblade 600 voor aanvallen op gepantserde voertuigen: beide drones zijn slimme robots geladen met explosieven, die zichzelf – zoals een kamikaze – met behulp van camera’s en een geavanceerd sturingssysteem razendsnel op hun doelwit storten, en zichzelf vervolgens tot ontploffing brengen.

Het militaire speelgoed is op kilometers afstand bestuurbaar en makkelijk te verplaatsen. De Oekraïners gebruikten tot nog toe vooral Turkse drones, waarvan aan het begin van de inval beelden rondgingen na succesvolle aanvallen op Russische tanks. Het besturen van de Amerikaanse toestellen vergt volgens de Times niet bijster veel training.

De ’suicide-drones’ kunnen uiteraard maar één keer gebruikt worden, maar het voordeel is dat ze veel goedkoper zijn dan de Hellfire-raketten die afgevuurd worden door de veel zwaardere Reaper-drones, schrijft Nieuwsblad. Zo zou de Switchblade 300 slechts 6.000 dollar (ongeveer 5.500 euro) kosten. Er zouden in ieder geval honderd stuks geleverd kunnen worden. Volgens experts kunnen dergelijke drones zware schade toebrengen aan Russische eenheden in Oekraïne, die er maar niet in slagen om het Oekraïense luchtruim onder volledige controle te krijgen. Daar komt bovenop dat de Amerikanen middels het extra steunpakket van 800 miljoen dollar negenduizend antitankwapens wil bezorgen, 800 extra Stinger-luchtafweerraketten en een ’reeks handvuurwapens, waaronder machinegeweren en granaatwerpers’, melden Amerikaanse media. Washington levert sinds de Russische inval in de Krim in 2014 vooral defensieve wapens aan Oekraïne.

President Biden was aanvankelijk terughoudend de drones te sturen, uit vrees voor verdere escalatie van het conflict tussen Kiev en Moskou. Zo zette hij ook al een streep door de levering van straaljagers aan Oekraïne, ondanks een oproep daartoe van president Volodimir Zelenski.

’Mysterieuze munitie gevonden’

Maar ook het Russische leger blijft niet achter in moderne oorlogsvoering. Poetins leger zou een mysterieuze vorm van munitie in korteafstandsraketten gebruiken die het vanaf de grens richting Oekraïne afvuurt. Het gaat om afleidingsmunitie die uit de afgevuurde Iskander M-korteafstandsraketten komt en ervoor zorgt dat het Oekraïense raketafweersysteem de raketten niet goed opmerkt. Het was in de internationale gemeenschap niet bekend dat Rusland deze afleidingsapparaten bezat of gebruikte.

De afleidingsraketten zijn volgens een anonieme bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten die de krant sprak apparaten van ongeveer 30 centimeter lang, die eruit zien als een witte pijl met een oranje staart. De afleidingsraketten produceren radiosignalen die de radar waarmee de Iskander M-raketten worden gesignaleerd verstoren en ze kunnen heet worden om zo inkomende, Oekraïense afweerraketten aan te trekken.

Volgens een wapenexpert die de New York Times sprak, zou het gebruik van de afleidingsmunitie erop kunnen duiden dat het Russische leger ofwel roekeloos wordt, ofwel een bepaalde urgentie voelt in de oorlog. De afleidingsraketten worden nu immers gevonden op Oekraïens grondgebied en kunnen daardoor geanalyseerd worden door inlichtingendiensten uit het Westen.

Pearl Harbor

De Oekraïense president Volodimir Zelenski sprak het Amerikaanse parlement woensdag digitaal toe en haalde daarbij de terreuraanvallen van 11 september 2001 aan. Zelenski wees ook op de Japanse verrassingsaanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor eind 1941. Door die klap raakten de Verenigde Staten betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Zelenski herhaalde zijn eis dat er een vliegverbod boven Oekraïne moet komen zodat de Russen niet vanuit de lucht kunnen aanvallen. „Is dat te veel om te vragen? Om een no-flyzone boven Oekraïne in te stellen om mensen te redden?”

De Oekraïense leider werd met een staande ovatie begroet. Hij sprak eerder al tot onder meer het Europese, het Britse en het Canadese parlement. Het Amerikaanse Congres keurde al een nieuw pakket van 13,6 miljard dollar goed voor hulp aan Oekraïne, naast de militaire steun.

’Poetin oorlogsmisdadiger’

De Amerikaanse Senaat nam dinsdag unaniem een resolutie aan waarin de Russische president Vladimir Poetin wordt bestempeld als oorlogsmisdadiger. De resolutie moedigt het Internationaal Strafhof in Den Haag en andere landen aan om zich op het Russische leger te richten bij elk onderzoek naar oorlogsmisdaden die zijn gepleegd tijdens de Russische invasie van Oekraïne. Biden noemde Poetin woensdag tegenover een verslaggever een oorlogsmisdadiger.

Luister ook naar correspondent Mischa van Diepen vanuit Oeman in de nieuwste Oekraïne Update: