Nepzoon ingezet bij oplichting via Marktplaats

De man ging op uitgekookte wijze te werk en maakte met zijn praktijken ten minste dertien slachtoffers. De politie onderzoekt nog of de Delftenaar deel uitmaakt van een bende.

De vermeende oplichter, die afgelopen maandagochtend om 6 uur van zijn bed werd gelicht, benaderde de nietsvermoedende verkopers zelf. Zodra het contact was gelegd, bood de man extra geld als de telefoon(s) naar een adres in een Delftse flat zou(den) worden gebracht.

Als de verkoper daar eenmaal was, stuurde de verdachte zijn zogenaamde zoon naar beneden om in het portiek de telefoon in ontvangst te nemen. De verkoper ontving op dat moment ook via WhatsApp een screendump van een bankoverschrijving.

De verkopers hadden pas later in de gaten dat het geen zuivere koffie was: de screendump bleek vervalst te zijn en er was ook geen geld overgemaakt. Verkopers die verhaal gingen halen, ontdekten dat geen van de flatbewoners iets afwist van een verkoop. In totaal maakt de man op deze manier ruim 6200 euro buit.

Spoor

In totaal dertien slachtoffers, die afkomstig zijn uit zowel de Haagse regio als daarbuiten, deden aangifte van oplichting. Hierdoor ontdekten Delftse rechercheurs al snel een verband, waarbij het spoor naar de 28-jarige inwoner van de prinsenstad liep.

De politie onderzoekt nog of de man ook kan worden gelinkt aan 62 andere oplichtingszaken. Ook worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. De Delftenaar is gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man blijft, in ieder geval de komende twee weken, vastzitten.