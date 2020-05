Daders homogeweld worden zelden gepakt en gestraft

Fabio (links) ontvluchtte zijn thuisland Brazilië juist vanwege de homohaat aldaar. Ⓒ Anko Stoffels

AMSTERDAM - Er zijn geen betrouwbare cijfers over hoe ernstig homogeweld in ons land is. Dat blijkt uit navraag van deze krant na de nieuwe aanval op een homostel in Amsterdam. De kans dat daders worden gepakt en echt gestraft, blijkt bijna verwaarloosbaar. ’Het is diep triest, gewoon niet uit te leggen’.