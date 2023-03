CU-leider Bikker wil flexibel zijn over deadline stikstofuitstoot: ’Ik ben niet met een jaartal getrouwd’

De vier coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU kiften al langer over stikstof. In de formatie werd afgesproken om het behalen van de stikstofdoelen naar voren te halen van 2035 naar 2030. Boeren schoot het in het verkeerde keelgat. Het leidde tot felle protesten, tot tractoren op het Malieveld.

Vooral VVD en CDA ondervonden er last van. Hun achterban stond op de barricaden. Het dwong CDA-leider Wopke Hoekstra tot actie. In een interview met het AD verklaarde hij het jaartal van 2030 tot ’niet heilig’. Ook VVD-leden roerden zich. Zij vonden dat partijleider Rutte in de coalitieonderhandelingen zijn oren te veel naar D66-leider Sigrid Kaag had laten hangen.

Remkes

VVD-kopstuk Johan Remkes werd ingevlogen om de plooien glad te strijken. Na langdurig overleg met boerenorganisaties, politieke partijen en andere betrokkenen concludeerde hij dat het goed is om de stikstofuitstoot voor 2030 naar beneden te brengen. Hij bouwde echter ook achterdeurtjes in zijn eindadvies in. In de jaren 2025 en 2028 moet worden bekeken of het behalen van de stikstofdoelen wel haalbaar is. Maar coalitiepartijen leggen het Remkes-advies sindsdien stuk voor stuk anders uit. D66 ziet 2030 nog steeds als heilige graal, CDA volstrekt niet, VVD wrong zich laatst bij het debat bij WNL op Zondag in een ’mijn naam is haas’- positie door geen positie in te nemen. „Een polariserende stelling”, zei VVD-lijsttrekker voor de Senaat Edith Schippers over een door D66 ingebrachte stelling over het stikstofdoel van 2030.

CU sprak zich er tot dusverre niet erg scherp over uit. In tv-programma Nieuwsuur gaf de nieuwbakken partijleider Mirjam Bikker meer duidelijkheid. Als de stikstofdoelen vóór het jaar 2030 behaald kunnen worden, zou dat fijn zijn, schetste ze. „Maar ik ben niet met een jaartal getrouwd.”

Het betekent een flinke dreun voor D66 dat de steun in de coalitie voor dit stikstofjaartal verder ziet afkalven.

Bikker is sinds kort de nieuwe leider van CU. In januari verraste Gert-Jan Segers vriend en vijand met de boodschap dat hij genoeg had van het CU-leiderschap. Sindsdien zwaait voormalig senator Mirjam Bikker de scepter.