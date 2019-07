Bezoeker Tomorrowland overleden

De man zakte vrijdagavond in de buurt van het hoofdpodium in elkaar. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en naar het ziekenhuis in Wilrijk (bij Antwerpen) gebracht, maar is daar overleden.

Volgens Het Laatste Nieuws zou het om een 27-jarige man uit India gaan. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

Het festival duurt tot en met zondag.