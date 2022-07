’Helft van veeboeren moet stoppen of krimpen’

De berekeningen zijn woensdagmiddag gepubliceerd en maken voor het eerst inzichtelijk hoe hard de agrarische sector (in totaal zo’n 40.000 tot 50.000 boerenbedrijven met vee) wordt geraakt door de stikstofplannen van het kabinet.

Het ministerie van Financiën publiceerde een groot aantal interne stukken op verzoek van de Tweede Kamer, nadat NRC eerder schreef over het bestaan van de berekeningen door Financiën. De stukken leggen een sluimerend conflict bloot tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), dat het voortouw neemt in de stikstofaanpak, en het ministerie van Financiën, dat waakt over de kosten. De stikstofaanpak in het coalitieakkoord van Rutte IV wordt gezien als ’de LNV-aanpak’: er is veel geld beschikbaar om boeren uit te kopen of hun bedrijven te innoveren zodat ze minder stikstof uitstoten, maar er moet zo min mogelijk dwang worden toegepast.