LIVE | Nabil B. vraagt advocaten en medeverdachten rechtszaal te verlaten

Verslaggever Saskia Belleman is aanwezig in de rechtbank van Amsterdam. Lees hier haar liveverslag vanaf 10.00 uur:

Niet alleen pers en publiek mogen daar volgens zijn advocaat Onno de Jong niet bij zijn, hij wil ook dat de medeverdachten en hun advocaten tijdens die toelichting de zaal verlaten. Dat is zeer ongebruikelijk.

De advocaten van de medeverdachten verklaarden daar unaniem tegen te zijn. Volgens advocaat Nico Meijering gooit de kroongetuige zand in de raderen en gaat het hem alleen om meer geld. De rechtbank moet volgens hem het verzoek afwijzen ,,omdat we hier al in een soort geheim proces zitten.”

Vergismoord

De rechtbank zou vandaag de vergismoord behandelen op Hakim Changachi in januari 2017 in Utrecht Overvecht. Hij werd aangezien voor de crimineel Khalid H. die in dezelfde flat woonde.

Die vergismoord was voor Nabil B. aanleiding om over te lopen naar de kant van justitie en kroongetuige te worden. De deal met het Openbaar Ministerie houdt in dat hij openheid van zaken geeft over levensdelicten waarbij hij zelf betrokken was en over de betrokkenheid van de andere verdachten, in ruil voor een halvering van zijn strafeis.

Sinds 26 mei is Nabil B. niet meer komen opdagen tijdens de zittingen. Hij ligt in de clinch met het Team Getuigen Bescherming van het OM over de beveiliging van zijn vriendin.

In de zaak over de moord op Changachi is hij verdachte. Vanmorgen moest hij dan ook net als de andere verdachten verplicht verschijnen in de gerechtsbunker in Amsterdam Osdorp.

Privacygevoelig

Volgens zijn advocaat Onno de Jong zijn de medische redenen die Nabil B. wil toelichten dermate privacygevoelig dat dat niet in het openbaar kan. De advocaten van de andere verdachten ergeren zich al lang over onmogelijkheid om de kroongetuige rechtstreeks te kunnen ondervragen en denken dat het medische argument ,,er met de haren bij wordt gesleept. Het zijn gelegenheidsargumenten.”