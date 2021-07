OM eist 27 jaar tegen Syriër uit Kapelle voor leidende rol bij executie Syrische militair

Al-K. en medestrijders van de ’Vreemdelingen van Mohassan’, een afdeling van Jabat al Nusra, executeerden op 10 juli 2012 een gevangengenomen officier uit het leger van Assad. Op videobeelden die ze zelf maakten en die in de rechtbank werden getoond, is te zien hoe de zwaar toegetakelde man zijn dood tegemoet moet lopen. Aan de oever van de Eufraat wordt met 20 schoten uit een revolver van Al-K. en een kalasjnikov een eind gemaakt aan zijn leven. De laatste woorden van het slachtoffer: „Bij God, ik heb niemand vermoord.”

„Een standrechtelijke executie zonder dat daar een vorm van proces aan voorafging”, aldus de officier. Al-K. heeft tijdens de rechtszaak gezegd dat hij wel bij de executie was, maar probeerde die te voorkomen. Hij zei met opzet mis te hebben geschoten. Maar volgens de officier van justitie blijkt uit de video juist het tegendeel. Ahmad al-K. had volgens hem een leidinggevende rol en loste met zijn revolver het eerste schot. Dat miste inderdaad zijn doel, maar dat was niet met opzet, aldus de officier. De kogels die Al-K. daarna afvuurde raakten het inmiddels half in het water liggende slachtoffer wel. De man liet een vrouw en drie kinderen achter.

Verzet tegen het regime van Assad is legitiem, aldus de officier. „Maar de manier waarop het hier gebeurde is dat niet. Het motief was wraak. Omdat het slachtoffer een Aleviet was en omdat hij diende in het leger van Assad, waar Ahmad al-K. nog niet zo lang daarvoor ook nog deel van uitmaakte.”

Al-K. kwam in 2014 met zijn gezin als asielzoeker naar Nederland. Hij woonde met zijn vrouw en zeven kinderen – van wie er een ernstig ziek is - in het Zeeuwse Kapelle en gold als een voorbeeldig geïntegreerde vluchteling. Hij reed op de buurtbus, speelde mee in het plaatselijke voetbalteam en leerde Nederlands.

In 2018 kwam hij bovendrijven in een Duits onderzoek, waarna hij in mei 2019 werd aangehouden. Sindsdien zit hij vast. Volgens de officier loog Al-K. meermalen en paste hij zijn verklaringen aan aan nieuwe informatie uit het onderzoek.

„Dat maakt het moeilijk om wat hij later verklaarde wél te geloven. Ahmad al-K. beweert dat hij op het moment van de executie afstand had genomen van de leden van de ’Vreemdelingen van Mohassan’ die zich hadden aangesloten bij Jabat al Nusra. Volgens Ahmad al-K. „was hij er wel bij, maar hoorde hij er niet bij.” Maar die bewering wordt door de video van de executie gelogenstraft, zegt de officier. Video’s van executies waren niet ongebruikelijk. Het verleende status, en bracht geld en wapens op. Nu dienen dergelijke video’s als bewijs in strafzaken tegen jihadisten.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak op 16 juli.