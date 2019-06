Rutte: excuses voor Groningen

„Het is een crisis in slow motion, het is een crisis anyway”, zei de minister-president. „Toen wij begonnen om deze verschrikkelijke ellende voor de mensen in Groningen aan te pakken hebben we volstrekt onderschat welke enorme opgave hier lag in schadeherstel en versterking van woningen. Het is niet goed ingeschat. Hier passen excuses.”

Rutte bood ook excuses aan voor wat Groningen is aangedaan: „We beseften te laat wat het betekende.” De premier maakte nog op een derde punt excuses met de erkenning dat Den Haag te veel op ’juridische elementen’ was gericht. „Dat heeft gevolgen gehad voor de snelheid. De balans is niet goed.”

Het kabinet heeft maandag maatregelen aangekondigd om de schadeaanpak en versterkingsoperatie te versnellen.

De Tweede Kamer wil de gaskraan nog sneller dichtdraaien naar 12 miljard kuub. Toezichthouder SodM adviseert om volgend jaar al tot dit niveau te winnen, maar waarschuwt wel voor de leveringszekerheid.

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) kreeg er dinsdagavond flink van langs vanwege zijn meest recente blunder. De VVD-bewindsman noemde de laatste fikse aardschok ’een bevinkje’.

Oppositiepartij SP dreigt met een motie van afkeuring.