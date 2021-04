Experts kritisch over nieuwe soap rond AstraZeneca

Amsterdam - Komende week wordt er flink meer met AstraZeneca geprikt, zodat de voorraad half april verdwenen is, beloofde demissionair coronaminister De Jonge afgelopen woensdag nog. Hoe anders is de werkelijkheid inmiddels. Het middel zal tot en met woensdag niet meer toegediend worden aan 60-minners en bij de GGD’s aan helemaal niemand, terwijl experts zich kritisch uitspreken over het besluit van ons land. Snapt u het nog? Enkele vragen over de nieuwe soap rond AstraZeneca.