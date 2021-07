Bedrijf claimt: deze kleren werken tegen corona

Dat schrijft de BBC. Lorna Jane stelde dat het bedrijf ’een baanbrekende technologie’ gebruikt waarbij ’de overdracht van alle pathogenen’, ofwel ziekmakende stoffen, wordt tegengegaan.

De rechter oordeelt echter dat deze stelling misbruik maakt van de werkelijke situatie en ’potentieel gevaarlijk’ is. Het bedrijf zegt de uitspraak te respecteren.

De betreffende kleren zijn bewerkt met een spray die alle bacteriën, virussen en schimmels doodt, zo stelde het bedrijf. De technologie zou niet schadelijk zijn voor de gezondheid.

Antiviraal?

Lorna Jane wast zijn handen in onschuld. „Een betrouwbare leverancier heeft het product aan ons verkocht”, zo luidt een verklaring. „Zij lieten ons geloven dat het overal ter wereld, in Australië, de VS en China werd verkocht en zowel antibacterieel als antiviraal zou werken. We dachten onze klanten te helpen.”

Het bedrijf stelde ook dat Sars-Cov-2 een van de ziektes was waarvan de kleding de overdracht zou elimineren.

Dat zijn ’valse en misleidende’ claims, aldus de rechter. De zaak was aanhangig gemaakt door een consumentenorganisatie. Lorna Jane mag nu de komende drie jaar geen antivirale werking meer claimen en moet video’s maken waarin het de fouten rechtzet.

In Nederland

Ook in Nederland hebben bedrijven bij coronaproducten geadverteerd met ’een antivirale werking’. Dat gebeurde onder meer bij mondkapjes. Daar zitten bijvoorbeeld kleine deeltjes zilver in. Die kunnen wellicht antiviraal werken, maar zouden ook schadelijk zijn voor de luchtwegen en longen, stelden toxicologen eerder tegenover De Telegraaf. Daarop besloot Bol.com een van de producten offline te halen.

Het RIVM waarschuwt voor dergelijke producten met nanodeeltjes van zilver, koper, zink of grafeen in mondkapjes.