Minister roept directie kliniek Den Dolder op het matje

,,De kliniek bepaalt het verloop van de behandeling en ook of iemand met verlof kan. Ook ik wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en welke risico’s er zijn’’, zegt de VVD-bewindsman.

Fivoor, de organisatie die verantwoordelijkheid is voor de psychiatrische kliniek Roosenburg in Den Dolder, erkent dat zaterdag een patiënt niet is teruggekomen van verlof, en dat de persoon nog altijd spoorloos is.

Volgens Dekker is de eerste prioriteit om te zorgen dat de patiënt terugkeert naar de kliniek. ,,Daar zijn politie en OM nu ook mee bezig’’, laat de minister weten. ,,Deze patiënt heeft van de rechter een verplichte psychiatrische behandeling van een jaar opgelegd gekregen.’’

Michael P.

Dekker maakt zich ook zorgen, omdat de kliniek eerder in de fout ging met de moordenaar van Anne Faber, Michael P. ..Ik begrijp dat deze gebeurtenis veel vragen oproept, die vragen heb ik ook.’’

Bekijk ook: Buurtbewoners verbijsterd na nieuwe verdwijning uit kliniek