Gewonde na schietpartij snackbar Amsterdam

Naar verluidt vond de schietpartij plaats in een snackbar in de straat. Het slachtoffer is behandeld in het ziekenhuis.

De omgeving werd afgezet om sporen veilig te stellen en de eerste getuigen te horen. „Ook zijn we in de directe omgeving op zoek naar de dader(s). Meer info volgt in de loop van de ochtend”, aldus de Amsterdamse politie.