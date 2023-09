Vrouwen vormen laatste bastion tegen juridische hervormingen Israëlische regering

TEL AVIV - De Israëlische minister van Justitie is keihard in aanvaring gekomen met ’s lands procureur-generaal, die hij als een groot obstakel ziet voor de omstreden juridische hervormingen van de regering. Critici stellen dat Yariv Levin daarmee de weg bereidt voor het ontslag van Gali Baharav-Miara, een stap die het land opnieuw in vuur en vlam zou zetten.

Gali Baharav-Miara (l) is volgens sommige Israëlische ministers ’de gevaarlijkste persoon van het land’. Ⓒ foto ANP/HH