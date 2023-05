Leerlingen van groep 8 horen uitslag van laatste eindtoets

Alle kinderen krijgen een score tussen 501 en 550. In 2020 was er geen centrale eindtoets vanwege de uitbraak van het coronavirus. In 2019, het laatste jaar voor het coronavirus, behaalden de kinderen een gemiddelde score van 536.1. Bij zulke scores zouden kinderen het advies krijgen dat vmbo gemengde / theoretische leerweg of havo het beste bij ze past.

Doorstroomtoets

De centrale eindtoets werd half april afgenomen. De doorstroomtoets die de kinderen volgend jaar in groep 8 doen, wordt in de eerste twee weken van februari gehouden. In januari hebben de kinderen dan al een voorlopig advies voor de middelbare school gekregen. Als ze de doorstroomtoets beter doen dan het voorlopige advies, gaat dat advies in principe omhoog. Als een school toch vasthoudt aan het voorlopige advies, moet worden onderbouwd waarom dat in het belang van het kind is.

Uiterlijk op 24 maart volgend jaar horen leerlingen en hun ouders het definitieve advies voor de middelbare school. Tussen 25 maart en 31 maart moeten alle leerlingen zich tegelijk aanmelden voor de middelbare school. Dat moet ervoor zorgen dat alle leerlingen evenveel kans hebben om op de school van hun voorkeur terecht te komen.

Leerlingen in groep 8 van de basisschool hebben dit jaar een gemiddelde score van 535,3 behaald bij de centrale eindtoets, die mede bepaalt naar welke middelbare school ze kunnen. Bij deze score past volgens het College voor Toetsen en Examens een brugklasadvies voor vmbo gemengde/theoretische leerweg en havo.

De gemiddelde score is vergelijkbaar met een jaar geleden, toen groep 8-leerlingen gemiddeld 535,2 punten scoorden. Het jaar daarvoor was de gemiddelde score 535,0. Bij de centrale eindtoets zijn scores mogelijk tussen de 501 en 550.