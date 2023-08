Libië schorst minister na ’historische’ ontmoeting met Israëliër

Libië en Israël hebben momenteel geen formele diplomatieke betrekkingen. Minister Cohen liet blijken dat gaat graag te veranderen. Hij noemde zijn ontmoeting met Mangoush een „eerste stap” in het opbouwen van een relatie tussen de landen. Cohen roemde het „enorme potentieel” van Libië en wees daarbij op de omvang en de strategische ligging van het land.

Nieuws over de ontmoeting leidde tot protesten in het westen van Libië, waar premier Abdulhamid Dbeibah aan de macht is. Het sluiten van een overeenkomst met Israël kan in Libië op grond van een wet uit 1957 worden bestraft met een jarenlange gevangenisstraf. Demonstranten eisten het vertrek van de premier en zouden zijn woning hebben belaagd.

Het Libische ministerie van Buitenlandse Zaken sprak zich snel uit tegen een „normalisatie” van de relatie met Israël. De ontmoeting in Rome zou een informeel gesprek zijn geweest. Mangoush heeft volgens onbevestigde berichten in Libanese media haar thuisland verlaten en is naar Turkije gevlogen.

Vanuit de Israëlische oppositie klonk ondertussen de kritiek dat Cohen het gesprek geheim had moeten houden. Israël heeft de afgelopen jaren relaties kunnen aanknopen met meerdere landen in het Midden-Oosten, zoals de Verenigde Arabische Emiraten. Veel andere landen in het Midden-Oosten hebben geen diplomatieke banden met het land vanwege het conflict tussen Israël en de Palestijnen.