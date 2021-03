36 agenten gewond na rellen Black Lives Matter: ’Golf van woede en geweld’

Negen politieagenten moesten in het ziekenhuis worden opgenomen, één van hen bevindt zich nog steeds in observatie. meldt Nieuwsblad. Een agent liep een gebroken sleutelbeen op tijdens de rellen. Onder de gewonden bevindt zich ook een agent die het doelwit was van relschoppers terwijl hij op zijn motorfiets zat. Hij kreeg enkele rake klappen, maar raakte niet ernstig verwond, zegt korpschef Christian Beaupère, die de rellen omschreef als een „golf van woede en geweld.”

Katia Olszewska van kledingwinkel New Yorker op de Place Saint-Lambert zegt dat ze zich heeft moeten verstoppen met de klanten terwijl ze de bommen hoorden afgaan. „Ik had het geluk dat er een agent voor de deur stond en dat de deuren snel gesloten werden”, vertelt ze aan RTL-info. „Ik heb de eerste twee groepen naar buiten laten gaan langs de nooduitgang” Maar helaas had niet iedereen hetzelfde geluk. „Ik heb de derde groep niet naar buiten gekregen omdat de relschoppers langs de andere kant probeerden binnen te komen. Ik heb besloten dat het beter was om ons op te sluiten in de bergruimte. We hoorden geluid maar we wisten niet wat er gaande was. Het was erg stressvol.”

Vernielingen

De politie maakte zondag de balans op na een uit de hand gelopen Black Lives Matter-betoging tegen politiegeweld en racisme. Een paar honderd herrieschoppers zetten zaterdagmiddag het centrum van de stad op stelten. Ze vernielden een McDonald’s-restaurant en winkels. Verder werden een politiebureau en het stadhuis bekogeld. De politie zette waterkanonnen en traangas in.

De demonstratie was aangekondigd als reactie op een voorval met een Congolese vrouw, die zich maandag in het centrum had verzet tegen de politie. Uit voorzorg hadden de autoriteiten zaterdag al extra ordetroepen paraat gehouden.