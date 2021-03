Tientallen agenten gewond door rellen Luik

Buitenland

Oppas gooit met baby, sluit zusje (3) op in ijskoud hok

België is in de ban van een ’oppasheks’. Overblijfmoeder Elke M. heeft een baby van 10 maanden zwaar mishandeld en toen de 3-jarige zus daar iets aan wilde doen, werd zij urenlang opgesloten in een ijskoud speelhok in de tuin. Op het lichaam van de baby zijn sporen van eerdere mishandelingen gevonde...