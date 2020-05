Kat Amigo na zes jaar weer thuis

Amigo verdween in 2014 op de Graafseweg in Nijmegen. Jos en zijn vrouw woonden daar in een appartement. „We hebben vier weken lang gezocht in de omgeving maar zonder resultaat.”

Donderdag was daar opeens het telefoontje. „Een man uit Nijmegen vertelde mij dat zijn ouders waren overleden en hem een rode kat hadden nagelaten. Volgens de ouders was het dier niet gechipt, maar een controle bij de dierenarts liet wél een chip zien. Met daarin mijn telefoonnummer”, zo vertelt Jos aan Omroep Gelderland.

De man besloot om de kat terug te geven aan Jos en zijn gezin, hoewel hij erg aan het dier gehecht was geraakt. En Amigo zelf, die vindt het allemaal prima. „Hij lijkt ons echt te herkennen. Binnen een kwartier lag hij op de bank te spinnen. En met de andere kat gaat het ook goed samen.”