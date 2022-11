Voormalig advocaat krijgt celstraf na inrijden op agent

Verder bedreigde hij de moeder van zijn ex-vriendin, pleegde hij erfvredebreuk en was hij in het bezit van 2,4 gram cocaïne. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Bij het laatste incident in december 2019 kwam K. ondanks een contactverbod toch bij zijn ex in Eindhoven. Toen de politie kwam, vluchtte hij met de auto. Daarbij reed hij met hoge snelheid in op een agent die op een kruispunt stond. Een bedreiging, aldus de rechtbank. Het eindigde met een botsing met een politieauto. Een agent trok uiteindelijk zijn dienstwapen om K. te kunnen arresteren.

Geschrapt

K. werd vorig jaar door het Hof van Discipline geschrapt van het tableau. Hij mag daarom niet meer als advocaat optreden. Dat gebeurde nadat hij eerder al een aantal malen geschorst was geweest. Hij voldeed onder meer langdurig niet aan administratieve verplichtingen, maar werd ook drie keer gearresteerd - en later veroordeeld - in verband met bedreiging en mishandeling van zijn partner in 2018. De feiten waarvoor hij nu is veroordeeld zijn van daarna, maar waren de uiteindelijke reden van de schrapping

Omdat K. lijdt aan verschillende persoonlijkheidsstoornissen en zorg nodig heeft, hoeft hij niet terug de gevangenis in, vond de rechtbank. Ook het feit dat hij zijn werk is kwijtgeraakt speelt mee. De vijftig dagen zat hij al uit in voorarrest.