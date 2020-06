Huurder spookboerderij Ruinerwold moet 50.000 euro dwangsom betalen

In de boerderij aan de Buitenhuizerweg hield Gerrit Jan van D. zijn zes kinderen jarenlang voor de buitenwereld verborgen.

De bezwaarschriftencommissie van de gemeente De Wolden houdt 9 juli een hoorzitting over de illegale verbouwing, zo meldt RTV Drenthe.

Zonder vergunning

De Oostenrijkse klusjesman Josef B (59), die officieel de huurder was, heeft jarenlang gewerkt aan de verbouwing. Hij vroeg nooit enige vergunning aan. Zo is de binnenkant geïsoleerd met brandgevaarlijke strobalen.

Omdat B. zich niet aan de voorschriften hield, legde de gemeente hem een voorlopige dwangsom van 5.000 euro per week op met een maximum van 50.000 euro. Daartegen is zijn advocaat Yehudi Moszkowicz in beroep gegaan en de dwangsom is voorlopig opgeschort.

Josef B. zit sinds vorig jaar oktober net als de vader van de zes kinderen vast. Van Gerrit Jan is ernstig gehandicapt na een hersenbloeding.

Boel herstellen

De gemeente vindt dat klusjesman Josef best vanuit de gevangenis opdracht kan geven om de boel te herstellen.

De rechtbank in Assen buigt zich op 2 juli weer over de zaak tegen de vader van de zes kinderen en de Oostenrijkse klusjesman.

Schokkend verhaal

De zaak kwam aan het rollen nadat een 25-jarige man met een baard, vies haar en een schokkend verhaal oktober 2019 ’s nachts opdook in de plaatselijke kroeg. Hij verklaarde dat hij al jaren met zijn jongere broers en zussen opgesloten zat in een boerderij.