Pelosi: voldoende grond om afzettingsprocedure Trump te starten

Volgens Pelosi heeft Trump in strijd met de grondwet gehandeld en zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik voor eigen politiek gewin. „In de Verenigde Staten staat niemand boven de wet”, aldus de Democrate die op een meerderheid van haar partij in het Huis kan rekenen. De beslissing of de president wordt afgezet, valt uiteindelijk echter in de nu door Republikeinen gedomineerde Senaat.

Trump twitterde eerder op de dag dat de Democraten eens moeten opschieten met hun kansloze ’impeachment’. Breng het snel in de Senaat en dan kan het land weer aan het werk, zei Trump die ervan overtuigd is dat de Senaat hem niet afzet. Het Huis van Afgevaardigden moet in een stemming bepalen of het aan het verzoek van Pelosi gehoor geeft. Pelosi zei dat ze niet wist hoe snel het Huis hiertoe overgaat.