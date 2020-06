’Verdachte zaak-Maddie verbleef in Nederland’

AMSTERDAM - Christian Brückner, verdachte in de moordzaak rond Maddie McCann, zou in 2018 een tijdlang in Nederland zijn geweest. De Duitser – door mensen uit zijn omgeving als een monster zonder geweten omschreven – vertrok vanuit Braunschweig met een bus naar Amsterdam, en werd door Duitse veiligheidsdiensten tot onze grens gevolgd. Mogelijk is Brückner ruim een maand in ons land gebleven.