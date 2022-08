Raadslid GL uit Huissen overleden tijdens vakantie in Thailand

Volgens de lokale fractievoorzitter Inge Sloot was Zonnenberg met haar vriend op vakantie en overleed ze door nog onbekende oorzaak in het zwembad. „Hoe het is gebeurd, moet nog duidelijk worden uit de autopsie.” Sloot noemt het nieuws „verschrikkelijk.” Zonnenberg was een van de vier raadsleden voor GroenLinks. „Het is heel triest. Ze was een actieve dame die voor iedereen klaarstond.”

Een woordvoerster van Buitenlandse Zaken zegt dat het ministerie om consulaire hulp is gevraagd.