Opdrachtgever reeks gewelddadige aanslagen in Twente en Gronau voor rechter

Justitie ziet in Simo D. (41), de zelfverklaarde ‘Godfather van Twente’, de opdrachtgever van de aanslagen. De andere verdachte, Marcus T. (33), zou zijn rechterhand zijn geweest, die zorgde onder meer voor de wapens. Volgens het OM heeft D. vanuit een gevangenis in Duitsland, waar hij een straf uitzat wegens drugshandel, via binnengesmokkelde mobiele telefoons opdracht gegeven tot negen aanslagen in Twente en Gronau, vlak over de grens bij Enschede.

Het gaat om aanslagen met brandbommen in Almelo en Enschede in woningen, het in brand steken van een kapperszaak in Enschede en beschietingen van personen in Almelo, Enschede en Gronau en een shishalounge in Enschede met automatische wapens.