Limburgse ziekenhuizen sturen overgebleven vaccins door

In Limburg zijn bijna alle medewerkers van de acute zorg ingeënt, meldt het Maastricht UMC+. Twee Limburgse ziekenhuizen zijn al helemaal klaar.

De doses van het vaccin werden woensdag ontdooid en zijn vanaf dat moment vijf dagen te gebruiken.

Het aantal inentingen per regio wordt bepaald aan de hand van het percentage coronazorg dat is geleverd. Limburgse ziekenhuizen hebben veel zorg geleverd en kregen daarom veel vaccins toegestuurd, aldus het Maastricht UMC+ in een verklaring.