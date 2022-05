Echt lenteweer met Bevrijdingsdag, het blijft meestal droog en niet te koud

Vooral in de westelijke helft begint de dag met veel bewolking. Met in het oosten volop zon. Plaatselijk kan vooral in de middag een bui ontstaan. Weeronline verwacht deze buien vooral in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg of Gelderland. ,,Toch duurt zo'n bui waarschijnlijk maar kort en blijft het op veruit de meeste plaatsen droog”, aldus Weeronline.

In de middag blijft het grotendeels droog met een mix van wolken en langere periodes van zon. Landinwaarts worden er meer lokale buien verwacht.

Het zal weinig waaien met Bevrijdingsdag, met windkracht één tot twee uit veranderlijke richtingen. Het voelt daardoor warmer aan. ,,Pas in de namiddag kan aan zee enige tijd een matige noordwestenwind opsteken, windkracht 3. In de kustgebieden zal het dan wat frisser aanvoelen.”

In het begin van de avond kan een enkele bui voorkomen, maar later is het op de meeste plekken droog. In de kuststreken drijven lage wolken en lokaal mist van zee binnen.

In de nacht van donderdag op vrijdag verschijnt er meer bewolking en mist, maar blijft het vaak droog en koelt het af naar 6 tot 8 graden, met een zwakke wind vanuit het westen.