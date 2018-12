ArenA nu eindelijk van Johan Cruijff

„We gaan eruit komen”, verzekert directeur Henk Markerink van de Amsterdam ArenA desgevraagd. Dit jaar zit er niet meer in, erkent hij, maar de stadionbaas verwacht wel een doorbraak in het nieuwe jaar, mogelijk al in januari.

Hij reageert daarmee op uitspraken van Jozias van Aartsen. De interim-burgemeester van Amsterdam doet in een woensdag in De Telegraaf te verschijnen interview „een beroep op alle betrokkenen om er snel uit te komen.”

Recht op

Van Aartsen: „Het gaat, zoals met alles, om geld. Maar dit kan echt niet. Johan Cruijff, Amsterdam en Ajax hebben hier gewoon recht op!”

ArenA-directeur Markerink zegt de uitspraken van Van Aartsen „van harte te ondersteunen.” Markerink wil ook vaart maken. Volgens hem staan er daarom tussen Kerstmis en het begin van het nieuwe jaar ’meerdere afspraken’ gepland met alle betrokkenen, waaronder de gemeente Amsterdam. Hij rekent uiterlijk begin komend jaar, mogelijk al in januari, op een doorbraak.

Aanleiding voor de spoed van Van Aartsen is een column van Jordi Cruijff afgelopen maandag in Telesport, het sportkatern van De Telegraaf, die insloeg als een bom. „We hadden gehoopt dat, na de door burgemeester Eberhard van der Laan doorgedrukte intentieverklaring, de besprekingen snel zouden worden afgerond. Helaas is dat niet het geval. Mijn vader is er niet meer en Van der Laan is er niet meer, daarom wordt het met de dag pijnlijker”, schreef de zoon van ’s lands grootste voetballer.

En dat terwijl half Nederland het Amsterdamse stadion al lang Johan Cruijff ArenA noemt. „Dat is een mooi gebaar, dat wij enorm waarderen”, vindt Jordi Cruijff.

Voor Van Aartsen, amper drie weken interim-burgemeester van de hoofdstad, waren de woorden van Cruijff reden om zich persoonlijk met de kwestie te bemoeien: „Die column heb ik uiteraard gelezen. Daarna heb ik gezegd dat ik precies wil weten hoe dit in elkaar steekt. Sinds vier dagen weet ik dat het een ingewikkeld dossier is. Maar ik vind dat alle betrokkenen er snel iets mee moeten doen.”

Intentie

Al direct na het overlijden van Johan Cruijff, in maart 2016, gingen er in het hele land stemmen op om de thuisbasis van Ajax naar de legendarische nummer 14 te vernoemen. Maar het duurde langer voordat Ajax, de ArenA en de gemeente Amsterdam een intentieverklaring tekenden om nog in 2017 de naam te veranderen.

De in oktober overleden burgemeester Van der Laan heeft zich daarvoor persoonlijk hard gemaakt. Maar mede door zijn ziekte en overlijden raakte de vaart eruit, zegt stadionbaas Markerink.

Na het overlijden van Van der Laan kwam het hoofdpijndossier op het bord te liggen van wethouder Kajsa Ollongren. Maar zij is inmiddels minister van Binnenlandse Zaken. Sport-wethouder Eric van den Burg heeft het stokje daarna overgenomen.