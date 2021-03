’Geest Myanmar kan niet terug in de fles’

Oud-ambassadeur Laetitia van den Assum noemt het geweld tegen de demonstranten ’weerzinwekkend’. Ⓒ Foto’s AFP, De Telegraaf

BANGKOK - De VN-Veiligheidsraad komt vrijdag in spoedberaad bijeen over Myanmar. Het land is in chaos sinds het leger vorige maand de macht greep en de gekozen burgerleider Aung San Suu Kyi en leiders van haar partij Nationale Liga voor Democratie (NLD) vastzette. De militaire autoriteiten proberen met harde hand vreedzame protesten tegen de coup neer te slaan.