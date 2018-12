Hinder op spoor door testen Brusseltrein

,,Machinisten moeten vertrouwd raken met dit complexe spoor en alle technische en operationele kinderziekten moeten eruit voordat reizigers erin kunnen”, laat NS weten in een reactie. Vanaf 8 januari rijdt de Intercity Brussel op gewoon spoor daarom tijdelijk tot Den Haag Hollands Spoor en niet meer door naar Schiphol en Amsterdam Centraal. ,,Die reizigers kunnen de IC Direct naar Rotterdam nemen en daar overstappen.”

Vanaf februari moet ook de binnenlandse IC Direct, vier keer per uur over de hsl tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam en Breda, volgens de woordvoerster op halve kracht rijden om ruimte te scheppen voor de proeven met de Benelux-trein.

Ook het goederenvervoer, de Thalys en de trein van Den Haag naar Eindhoven krijgen te maken met hinder.

NS kan nog niet zeggen hoeveel IC Direct-ritten vervallen. ,,Niet in de spits, maar deze trein zal tijdelijk wel minder rijden en dus drukker worden. De testen duren een drietal maanden. Daarna nemen we met alle betrokken partijen een besluit over invoering van de nieuwe sneldienst van Amsterdam naar Brussel”, aldus de zegsvrouw.

Tijdens de proefperiode in september 2017 is volgens haar een aantal technische problemen geconstateerd die zijn opgelost. ,,Maar we nemen geen enkel risico. Daarom moeten we eerst doorgaan met testen, totdat alles 100 procent werkt.”