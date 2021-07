Internationaal veel steun voor ’nationale held’ na ’ondenkbare daad’

Ook de Verenigde Staten hebben het geweld tegen de misdaadverslaggever veroordeeld. „Het is niet alleen een aanslag op een Nederlandse nationale held, maar ook een aanslag op de vrijheid van de pers”, meldt de Amerikaanse ambassade in Den Haag.

„Een aanslag op alles waar wij als samenleving voor staan en op de hele journalistiek. Hopelijk worden de daders snel gepakt”, reageert Vlaams minister van Media Benjamin Dalle volgens de VRT. „Duimen dat Peter R. de Vries het haalt.”

Ook de Noorse minister van Buitenlandse Zaken, Ine Marie Eriksen Søreide, reageert bezorgd. Ze noemt de aanslag op het Twitteraccount van haar ministerie „alarmerend” en spreekt over het beschermen van de persvrijheid en democratie.

De Slowaakse premier Eduard Heger spreekt van een „ondenkbare daad die niet onbestraft mag blijven.” Zijn minister van Buitenlandse en Europese Zaken, Ivan Korcok, wenst de familie en vrienden van De Vries sterkte. Korcok zegt dat hij „elke aanval op vrije journalistiek als een hoeksteen van de democratie” scherp veroordeelt.

De Britse parlementariër Catherine West zegt bezorgd te zijn over het risico van geweld tegen onderzoeksjournalisten in Europa en leeft mee met De Vries, zijn familie en het medisch personeel dat voor hem zorgt. Pieyre-Alexandre Anglade van het Franse lagerhuis noemt de aanslag „onaanvaardbaar” en een „aanval op een essentiële pijler van onze democratie en onze Europese rechtsstaat.”

Reacties Brussel

Hoge bestuurders uit de Europese Unie reageren ook op het nieuws. Voorzitter Charles Michel van de Europese Commissie wenst de vrienden en familie De Vries sterkte. Ook zegt hij „onophoudelijk” te zullen doorgaan met de verdediging van de persvrijheid. „Dit is een misdaad tegen de journalistiek en een aanval op de waarden van de democratie en de wet”, meent de voorzitter van de raad van EU-regeringsleiders en staatshoofden.

Het nieuws uit Nederland was het eerste dat woensdag aan de orde kwam in de zitting van het Europees Parlement. Onder andere D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld vroeg er aandacht voor.

EU-parlementsvoorzitter David Sassoli, zelf oud-journalist, is „geschokt.” Hij verzekert dat zijn gedachten „en die van het hele parlement bij De Vries en zijn geliefden zijn.” De pers is volgens de voorzitter „de ruggengraat van de democratie. Aanvallen op journalisten zijn aanvallen op ons allemaal”, hoewel het precieze motief nog onduidelijk is. De aanval houdt vermoedelijk verband met de rol van De Vries als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces.